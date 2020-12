Il carteggio Aspern in onda su RAI 5

Molto particolare l’opera in onda su RAI 5, ovvero “Il carteggio Aspern”. Si tratta di una trasposizione tratta da un racconto di James. Il canovaccio stesso è stato tradotto da Alvise Sapori per la regia di Sandro Sequi.

Cast e personaggi

Vedremo nell’opera attori del calibro di Wilma D’Eusebio, Giuliana Calandra, Virginio Gazzolo, Ileana Ghione, Evi Maltagliati, Maurizio Gueli.

La trama

Henry Jarvis decise di pubblicare un’opera di Geffrey Aspern. Decide di prendere quindi in locazione il palazzo veneziano della vecchia signorina Bordereau, che da vecchia amica del poeta, aveva molte cose appartenenti a lui. Tuttavia la donna rifiuta di fargli vedere i documenti, Jarvis ottiene miglior successo con Tina, nipote della Bordereau. Ma quando sta per ottenere il tutto, la signorina muore. Jarvis è speranzoso di potersi avvalere dell’aiuto di uma ragazza, Tina, la quale cambia idea e delude Jarvis, facendolo rimanere in parte sconsolato.

