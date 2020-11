Cotto e Mangiato ricetta 20 novembre 2020: biscotti con mandorle senza burro

Come da consuetudine il venerdì, Cotto e Mangiato propone una ricetta dolce. Tessa ha fatto dei biscotti alle mandorle senza burro.

La ricetta

Per gli ingredienti, dovrai usare:

60 ml di olio di semi

150 grammi di farina di mandorle

Buccia grattugiata di un limone

1 uovo

2 cucchiai di zucchero

50 grammi di farina normale

Lievito per dolci

Mandorle tostate

Procedimento

In una ciotola mischiare uovo farina olio e zucchero e amalgama il tutto. Aggiungi adagio la farina e grattugiare la buccia del limone. Poi infine il lievito.

Adagia un cucchiaio di impasto sulla carta forno, a distanza di qualche cm. Appoggia sopra le mandorle, e metti in forno a 180 gradi per una ventina di minuti.

