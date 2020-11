Simone Coccia Colaiuta, che insulti alla figlia di Luke Perry: “Sei davvero brutta”. Lei replica: “E questo saresti tu?”

Simone Coccia Colaiuta torna a far parlare di sè. Il finalista della quindicesima edizione del Grande Fratello, nonchè fidanzato dell’onorevole aquilana del PD Stefania Pezzopane, ha cominciato a litigare sui social nientemeno che con Sophie Perry, figlia dell’indimenticabile attore Luke Perry, scomparso due anni fa a soli 53 anni in seguito ad un grave ictus ischemico.

La giovane figlia di Perry ha pubblicato su Instagram uno screenshot con il messaggio che Simone Coccia Colaiuta le ha inviato in privato.

“You think you are beautiful but you are really ugly” (“Pensi di essere bellissima ma sei davvero brutta”), la frase del fidanzato della Pezzopane, il tutto accompagnato con l’emoticon del disgusto.

Sophie Perry, figlia dell’attore che interpretava Dylan McKay nella celebre serie televisiva Beverly Hills 90210 e di Rachel Sharp, ha pubblicato anche una foto di Simone Coccia Colaiuta, chiedendogli “Questo sei tu?”.

Finita qui? Manco per sogno. Simone Coccia Colaiuta ha di nuovo preso in giro Sophie Perry, pubblicando una storia con una foto della giovane scattata durante la sera di Halloween. “Uomo o donna?”, scrive il partner dell’onorevole Stefania Pezzopane.

Uno scambio di insulti al vetriolo, quello tra Simone Coccia Colaiuta e Sophie Perry, che non è detto non possa avere ulteriori strascichi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui