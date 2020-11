Gregoraci e Selvaggia Roma, confronto dopo la lite: Elisabetta svela perché frena con Pretelli

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma hanno avuto un confronto al Grande Fratello Vip, ecco perché la soubrette non va oltre con Pierpaolo

Si torna a parlare di Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nei giorni scorsi è scoppiato un acceso scontro tra le due nella casa più spiata d’Italia. Tra le tante cose la Gregoraci ha invitato Selvaggia a non parlare più di lei e a fare il suo percorso. Dopo la lite le due ieri hanno avuto un confronto.

Elisabetta Gregoraci ha detto a Selvaggia Roma che rimane aperta ad avere un dialogo civile, non vuole però che continui a giudicare la speciale ‘amicizia’ nata tra lei e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip.

La nota soubrette alla Roma ha anche svelato perché non si è spinta oltre con il gieffino nella casa, si sono infatti scambiati solo coccole e tenerezze quando stavano insieme la notte. Queste le sue parole: “Ho detto che avevo voglia di baciarlo perché facevamo i balletti e tutto il resto. Si erano create cose, situazioni belle, ma poi mi sono detta ‘dove vado?’.”

Elisabetta Gregoraci ha poi aggiunto: “Così ho rimesso i miei paletti. Non è che abbiamo giocato o ci siamo presi in giro. Non mi sono presa gioco di lui. Io privatamente con lui sono stata chiara.“

La gieffina ha precisato che il fatto di avere o non avere qualcuno fuori non c’entra con il freno che ha messo tra lei e Pretelli: “Ma cioè ne, ne, ne, no, no, no, cioè non c’ho nessuno, ma non sto a raccontarlo qui. Non voglio dire le mie cose. Non è questo, non è il fatto di avere qualcuno o non avere qualcuno. Comunque non è quello.”

E ancora: “Il fatto è che certe cose io non le farei mai dentro la casa del Grande Fratello Vip. Per come sono fatta non andrei oltre qui, non riesco. Penso a mio figlio fuori, penso a certe situazioni fuori.

Elisabetta Gregoraci ha poi concluso dicendo: “Perché bisogna andare per forza oltre? Per quanto è… va contro ogni mia… poi magari sbaglio perché non mi vivo le cose al 100%. Però io sono fatta in questo modo”.

Sara Fonte

