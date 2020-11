The World Ends With You, trailer e data ufficiale dell’attesissimo anime – VIDEO

Square Enix ha rivelato che l’adattamento dell’anime di The World Ends With You arriverà nell’aprile 2021.

Potete vedere un nuovo trailer per l’atteso adattamento qui sotto, in cui il protagonista Neku Sakuraba si aggira per Shibuya,

La schermata finale del trailer di The World Ends With You: The Animation mostra un’ipotetica uscita nell’aprile 2021, quindi anche i fan non dovranno aspettare troppo a lungo. L’animazione sembra attenersi abbastanza fedelmente al mondo onirico dello splendido videogioco per Nintendo DS uscito nell’ormai lontano 2007, e il racconto dell’anime si baserà sulla narrazione del gioco, in cui la squadra deve sopravvivere alle perverse prove dei Reaper.

L’adattamento dell’anime è stato rivelato nel giugno del 2020, durante l’Anime Expo Lite di quest’anno. Funimation ha poi mostrato il primo teaser trailer del progetto a luglio, che ci ha dato una migliore visione del mondo in movimento.

Il character designer di Final Fantasy Tetsuya Nomura è stato portato a lavorare al progetto come produttore creativo.

The World Ends With You: Final Remix, il porting dell’immortale gioco del Nintendo DS, è arrivato su Nintendo Switch nell’ottobre del 2018.

