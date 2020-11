Dayane Mello in lacrime al Grande Fratello Vip: “Ero una bambina dimenticata”

Dayane Mello parla della sua difficile infanzia al Grande Fratello Vip, è scoppiata in lacrime nella casa

Dayane Mello si è commossa al Grande Fratello Vip e ha fatto commuovere con il suo racconto durante la 21esima puntata del reality andata in onda ieri sera.

La gieffina ha ricevuto un videomessaggio della figlia Sofia, con le lacrime agli occhi ha detto che è cresciuta. Ha poi aggiunto che la figlia è tutto quello che ha e ha riempito quel vuoto che aveva dentro.

Un vuoto causato da un’infanzia difficile, Alfonso Signorini le ha detto che lei non ha vissuto giorni felici, viveva in una baracca.

Quando il conduttore l’ha invitata a parlare della sua infanzia lei ha detto: “È facile parlare della mia vita adesso perché è tutto bello. Io non ho nemmeno una mia foto di quando ero piccola. Sono stata abbandonata dalla mia mamma che avevo 4 anni, poi ho vissuto con il mio papà che in seguito non è stato presente.”

Dayane Mello ha raccontato che in casa era felice solo perché c’erano i suoi fratelli. In merito a ciò ha detto: “Tanti non li conosco, ma c’era il mio unico fratello di sangue. Gli altri non li ricordo, ero troppo piccola. Giuliano è stato sempre presente nella mia vita”.

La modella brasiliana parlando della sua difficile infanzia ha continuato dicendo: “Ero una bambina ribelle, una bambina dimenticata, che non ha avuto gli abbracci di una mamma. Mi sentivo la cenerentola di casa. Volevo essere seguita, un paio di scarpe nuove e invece ne ho avuto un unico paio per cinque anni. Mia madre si è prostituita, non è mai stata presente, non so cosa vuol dire avere l’affetto di una mamma”.

Dayane Mello ha visto per la prima volta il padre all’età di quattro anni: “Non conoscevo mio padre, lui non sapeva della mia esistenza. Poi ho cambiato vita, sono andata a vivere con mia nonna. Mio fratello mi ha cresciuto. È stato mio padre e mia madre. A 19 anni sono arrivata in Italia con tantissimi sogni. Ho raggiunto più di quello che avrei mai immaginato.“

Nella casa più spiata d’Italia la gieffina è tornata a parlare anche del suo rapporto con Stefano Sala. Queste le sue parole: “Stefano è stato l’uomo che mi ha dato una famiglia, mi ha dato una bellissima bambina e l’opportunità di vivere un mondo di famiglia e amore. Mi ha insegnato i suoi valori.”

Riferendosi all’ex compagno Dayane Mello ha concluso dicendo: “È il padre di mia figlia e un grandissimo amico. In Italia ho trovato tantissimo amore, questo paese mi ha dato tutto quello che non avevo avuto”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui