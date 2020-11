Grande Fratello Vip, chi abbandona e chi resta dopo il prolungamento: ecco cosa pensa Signorini

Alfonso Signorini a Casa Chi ha parlato delle reazioni dei gieffini dopo aver scoperto che il Grande Fratello è stato prolungato

Nel corso della 21esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti una grossa novità. La quinta edizione del reality non giungerà al termine a dicembre, è stata infatti prolungata fino a febbraio 2021.

I concorrenti avevano già intuito che il reality sarebbe durato più a lungo, pensavano però che sarebbero rimasti nella casa più spiata d’Italia al massimo due settimane in più e non più di due mesi. Inutile dire che la notizia ha sconvolto tutti. Diverse sono state le reazioni dei gieffini, c’è chi senza esitare e riflettere ha subito detto di voler abbandonare il reality. Altri, invece, si sono detti disposti a restare nella casa fino alla fine se non verranno eliminati.

Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco sono i concorrenti che sembrano essere più propensi a rimanere nella casa. Francesco Oppini, Enock Barwuah e Elisabetta Gregoraci hanno invece detto subito di non voler rimanere al Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021.

La Gregoraci è crollata nella casa più spiata d’Italia, per lei è impensabile pensare di trascorrere il Natale lontana dal figlio Nathan Falco e di aspettare fino a febbraio per poterlo rivedere.

Più volte la gieffina ha già detto che la sua intenzione è quella di abbandonare il reality. Ieri nella casa ha detto: “Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi.”

Ieri a Casa Chi Alfonso Signorini ha detto che Elisabetta Gregoraci potrebbe cambiare idea e restare nella casa, nonostante senta molto la mancanza del figlio. Parlando invece di Tommaso Zorzi ha detto che a parer suo nella casa lui è fondamentale, per questo si è detto felice che il gieffino si sia detto pronto a rimanere al Grande Fratello Vip. Su Francesco Oppini ha invece detto: “Lo vedo in crisi, a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare”.

C’è chi abbandonerà il reality e chi entrerà a breve, da tempo si parla dei dieci nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. Signorini ha fatto sapere che si tratta di 5 donne e 5 uomini che fanno tutti parte del mondo dello spettacolo. Tra di loro c’è anche un ex concorrente di Temptation Island. Intanto, lunedì sera entrerà nella casa Cristiano Malgioglio.

Sara Fonte

