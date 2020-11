Monster Hunter: The Movie, ecco i contenuti scaricabili per Iceborne

L’imminente film di Monster Hunter non sembra esattamente l’adattamento più fedele della serie di videogiochi, incentrato su un soldato dell’esercito americano interpretato da Milla Jovovich, ma questo non impedisce a Capcom di impegnarsi in un certo tipo di promozione.

Il contenuto scaricabile basato sul film arriverà su Monster Hunter World: Iceborne il mese prossimo.

Nel nuovo contenuto sarà possibile andare a caccia di Black Diablos e Greater Rathalos, due mostri presenti nel film, e saranno disponibili speciali oggetti bonus. Tra le aggiunte, vi è anche una skin basata sul personaggio di Milla Jovovich, il Capitano Artemis:

The #MonsterHunterMovie (@Monster_Hunter) crossover comes to #Iceborne on Dec 4th! Travel to the New World and play as Artemis (voiced by @MillaJovovich) in two special quests with unique rewards! https://t.co/9VQUnQcraJ pic.twitter.com/C7CToFYGmG

— Monster Hunter (@monsterhunter) November 25, 2020