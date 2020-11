Selvaggia Roma in lacrime al Grande Fratello Vip: “Eravamo in trappola”

Selvaggia Roma parla del suo complicato passato al Grande Fratello Vip, nella casa non trattiene le lacrime

Selvaggia Roma ha parlato del suo passato al Grande Fratello Vip, la nota influencer sta partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ieri sera mentre chiacchierava con alcuni concorrenti nella casa più spiata d’Italia ha raccontato che la sua infanzia non è stata sempre facile, la madre ha sofferto molto quando erano in Tunisia.

La gieffina è nata da mamma italiana e padre tunisino, è nota con il nome d’arte Selvaggia Roma ma in realtà si chiama Sabrina Haddaji. Quando lei era molto piccola la madre voleva riportarla in Italia, ma non è stato semplice, ha infatti sofferto molto.

Al Grande Fratello Vip parlando del suo passato Selvaggia Roma in lacrime ha svelato: “Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva.”

La gieffina ha continuato dicendo: “Avevo solo 4 anni ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia.“

Per i difficili momenti vissuti la madre non gliene ha mai fatto una colpa, Selvaggia però si sente in colpa per ciò che la donna ha vissuto quando lei era piccola. In merito a ciò ha infatti detto: “Lei non mi incolpa di nulla, mi incolpo io. Lei non è stata bene per questa cosa, ma anche per altri episodi. Mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita.”

Selvaggia Roma ha poi concluso dicendo: “Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui