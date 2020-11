Uomini e Donne, oggi: Davide pazzo di Beatrice, in studio torna Lucrezia

Davide Donadei oggi a Uomini e Donne svela che è Beatrice la sua corteggiatrice preferita, Lucrezia torna in studio per frequentare Armando?

Va in onda oggi su Canale 5 a partire dalla 14.45 una nuova puntata di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Si parte da Davide Donadei, durante la settimana il tronista si è scambiato importanti messaggi con Beatrice Buonocore, in studio ammette che è lei la sua corteggiatrice preferita al momento. La rivelazione del tronista farà felice la corteggiatrice di Forlì, ma ferirà non poco Chiara Rabbi.

In studio Maria De Filippi fa sapere che in settimana Beatrice ha avuto la tosse, per questo lei e Davide si sono visti solo su Skype. Durante una loro telefonata è intervenuta anche la madre della corteggiatrice, la donna ha rimproverato il tronista per il suo comportamento.

Si passa poi ad Armando Incarnato, in studio tornerà Lucrezia Comanducci. L’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis ha deciso di tornare a Uomini e Donne per iniziare una frequentazione con il cavaliere? Questo al momento non possiamo saperlo con certezza, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire cosa ha deciso di fare la ragazza.

