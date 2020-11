Uomini e Donne, oggi: parolacce e litigi in studio, Gabriella va via

Non precede bene tra Sophie Codegoni e Antonio ma continua a conoscerlo, Gianluca litiga con Dalila…

Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Stando alle anticipazioni in studio Matteo è molto deluso, Sophie Codegoni non l’ha portato in esterna e lui vuole capire perché. La tronista chiede scusa al corteggiatore, in puntata confessa di aver messaggiato con Antonio convinta che fosse Matteo. Sophie fa sapere di essere interessata a lui, pensa che sia molto buono.

In studio entra anche Antonio, il ragazzo ha un atteggiamento che alla Codegoni non piace affatto. Oltre ad essere arrogante si è lasciato sfuggire anche alcune parolacce. Sophie, infastidita, gli chiede di moderare il linguaggio.

Maria mostra l’esterna di Antonio e Sophie, durante l’uscita le cose non sono andate affatto bene. Tra loro è scoppiato un litigio, lei è apparsa molto nervosa. La tronista è però interessata al corteggiatore, in studio fa infatti sapere che vuole comunque continuare a frequentarlo.

Si passa poi a Gianluca De Matteis, il tronista litiga con Dalila. I due sono usciti insieme, ma nemmeno la loro esterna è andata bene. Il percorso del tronista fino ad ora non è stato sereno, in molte occasioni è stato anche attaccato, in tanti però lo sostengono.

Gabriella decide di non continuare a corteggiare Gianluca e di lasciare il programma, nonostante il tronista abbia più volte provato a convincerla a restare. Al momento De Matteis continua il suo percorso di conoscenza con Dalila e Marianna. Quest’ultima era arrivata a Uomini e Donne per conoscere Armando Incarnato ma ha poi deciso di iniziare a corteggiare Gianluca.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui