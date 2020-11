Chi è Charli D’Amelio, la giovane regina di TikTok?

Ecco chi è Charli D’Amelio, la famosa TikToker ha raggiunto 100 milioni di follower in meno di un anno e mezzo

Charli D’Amelio è una giovane ragazza di 16 anni del Connecticut, è considerata la ‘regina di TikTok’, nei giorni scorsi è infatti diventata la prima persona a raggiungere 100 milioni di follower in meno di un anno e mezzo.

La 16enne ha creato il suo profilo su TikTok a maggio del 2019, dove ha raggiunto sempre più successo. La sua carriera è iniziata quando ha postato insieme ad una sua compagna di scuola il primo lip sync.

La D’Amelio ha sempre avuto una grande passione per il ballo, studia infatti danza dall’età di 3 anni. Oltre a fare balletti, su TiTok ha dimostrato di essere bravissima nel lip sync, cioè muovere a ritmo perfetto le labbra con quello della canzone in sottofondo.

In molti si chiedono quale sia la chiave del suo successo, ad oggi però non lo ha capito nemmeno lei. Di recente, in un’intervista concessa a Variety, ha infatti detto: “Mi considero una normale teenager che guardano tante persone, per qualche ragione. Non trovo il motivo, ma sto lavorando per capirlo.”

Il New York Times l’ha soprannominata ‘la regina di TikTok‘, è stata anche inserita da Fortune nella lista dei 40 under 40 più influenti del mondo. Ha ballato anche insieme a Jennifer Lopez per il SuperBowl, è stata la cantante a chiederglielo.

Charli D’Amelio è molto amata e seguita anche su altri social e piattaforme, su YouTube ha 8,5 milioni di iscritti, su Instagram conta invece 34,1milioni di follower.

Grazie all’incredibile successo ottenuto, Charli D’Amelio è oggi una delle teenager più ricche al mondo. Lo scorso giugno Forbes ha fatto una stima dei guadagni della giovane e famosa TikToker, dall’iscrizione avrebbe guadagnato non meno di 4 milioni di dollari grazie alle sponsorizzazioni di vari prodotti. Brand molto noti e famosi l’hanno già voluta, tra questi anche Prada, Cosmetics, Hollister e EOS e altri ancora. In base alle stime fatte sui suoi guadagni, sembra che per ogni post riesca a guadagnare almeno 100.000 dollari

