The Bourne, la saga: trama e curiosità. Sono previsti nuovi capitoli?

The Bourne: la saga cinematografica è una serie di film di spionaggio della Cia, il cui protagonista è Jason Bourne.

Il protagonista è interpretato in tutti i film da Matt Damon. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa saga.

The Bourne: tutte le curiosità

La saga di The Bourne nasce dall’idea dei romanzi omonimi di Robert Ludlum. Lo scrittore, però, non si occupò della sceneggiatura dei film, che invece fu affidata a Tony Gilroy.

Pochi sanno che la saga ha anche un avvicente spin off basato su Aaron Cross, interpretato da Jeremy Renner (Occhio di Falco per gli amici dell’MCU).

La saga è composta da 5 film:

Identity (2002); Supremacy (2004); Ultimatum – Il Ritorno dello sciacallo (2007); Legacy (2012), che verrà trasmesso stasera, alle ore 21.22, su Rete 4; Jason Bourne (2016).

Tre film sono diretti da Paul Greengrass. Il primo, però, ha la regia di Doug Liman, mentre il film di stasera ha avuto come regista lo stesso Tony Gilroy.

Nel 2018, Usa Network ha annunciato una serie Tv sul mondo di The Bourne, con l’episodio pilota di Treadstone. La serie non va in onda perché annullata a maggio 2020 causa CoVid-19, dopo la prima stagione.

The Bourne: ci saranno altri film?

Il quinto film era riuscito a incassare più di 415 milioni di dollari al botteghino mondiale. Per questo, il produttore aveva deciso di fare un sesto film, basato sulla serie Tv.

Matt Damon non avrebbe visto cambiare il proprio ruolo nella serie, ma il regista sarebbe stato diverso. Almeno, queste sono state le parole di Frank Marshall in un’intervista a maggio 2020.

Il CoVid-19, però, ha bloccato un po’ tutto, così come l’uscita della seconda stagione di Treadstone. Al momento, quindi, non si sa quando sarà l’uscita del sesto capitolo.

