Elisabetta Gregoraci, ultimi giorni nella casa: la gieffina svela la data in cui lascerà il Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci uscirà dal Grande Fratello Vip tra pochi giorni? Ecco cosa ha detto la gieffina a Pierpaolo Pretelli

Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La gieffina non ha preso affatto bene la notizia del prolungamento del reality. Lo scorso lunedì sera il conduttore ha infatti comunicato ai concorrenti che la quinta edizione non giungerà al termine a dicembre ma a febbraio 2021.

Elisabetta Gregoraci è subito apparsa disperata nella casa più spiata d’Italia, più volte in lacrime ha detto di voler tornare a casa dal figlio Nathan Falco. Non sembra aver cambiato idea con il passare dei giorni, continua infatti a ripetere con convinzione che vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

La Gregoraci non vuole lasciare la casa e rimanere in cattivi rapporti con Pierpaolo Pretelli, proprio per questo ieri pomeriggio è andata da lui per parlare e chiarirsi. Tra le varie cose gli ha detto: “Poi magari esco e neanche ci parliamo, queste cose vanno pensate. Lo sai che vado via sicuro, che sia per il pubblico o meno io esco per quello che sai.”

La gieffina ha aggiunto: “Io sono venuta a parlare, volevo fare pace. Ieri sera non riuscivo a dormire per colpa tua. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male.“

Elisabetta Gregoraci si è lasciata poi sfuggire la data in cui uscirà dal Grande Fratello Vip. Questo è ciò che ha detto a Pretelli: “Sono qui per gli ultimi giorni. Godiamocela capisci Pier? Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7 capito?!. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Davvero domani sistemo tutte le mie cose.”

La nota soubretta ha poi concluso dicendo: “Mi piacerebbe finire il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci così mi sembra un po’ esagerato. Ho parlato con loro vedrai è il 7 che vado, quindi stiamo sereni”.

Sara Fonte

