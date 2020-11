Serie TV, tutte le serie in uscita a dicembre 2020

Come ogni mese, parliamo delle serie tv in uscita il mese seguente.

Di seguito, quindi, le principali (ché è francamente riportarle tutte) serie tv in uscita a dicembre 2020.

La lista comprende tutte le principali piattaforme / canali dedicati esistenti (da Netflix a Sky Atlantic, passando per Disney+, Amazon Prime Video e Starzplay – senza dimenticare i canali Rai).

Venerdì 4 dicembre: Selena: La Serie, stagione 1, Netflix

Venerdì 4 dicembre: Big Mouth, stagione 4, Netflix

Sabato 5 dicembre: Detention – La Serie, stagione 1, Netflix (Episodi settimanali)

Sabato 5 dicembre: Penny Dreadful – City of Angels, stagione 1, Sky Atlantic/NOW TV

Domenica 6 dicembre: Power Book II: Ghost, stagione 1 – parte 2, Starzplay

Lunedì 7 dicembre: Nella scatola nera, stagione 2, Amazon Prime Video

Mercoledì 9 dicembre: Mr. Iglesias, parte 3, Netflix

Mercoledì 9 dicembre: Ashley Garcia – Anche i geni si innamorano, speciale di Natale, Netflix

Mercoledì 9 dicembre: Lo Show di Big Show, speciale di Natale, Netflix

Mercoledì 9 dicembre: Beforeigners, stagione 1, RaiPlay

Giovedì 10 dicembre: Alice In Borderland, stagione 1, Netflix

Venerdì 11 dicembre: The Wilds, stagione 1, Amazon Prime Video

Venerdì 11 dicembre: Deputy, stagione 1, Fox

Venerdì 11 dicembre: Il Caos Dopo di Te, stagione 1, Netflix

Domenica 13 dicembre: Start-Up, stagione 1, Netflix

Lunedì 14 dicembre: Claws, stagione 4, Premium Stories

Lunedì 14 dicembre: Tiny Pretty Things, stagione 1, Netflix

Lunedì 14 dicembre: Moonbase 8, stagione 1, Sky Atlantic/NOW TV

Martedì 15 dicembre: Black Monday, stagione 2, Sky Atlantic/NOW TV

Mercoledì 16 dicembre: The Expanse, stagione 5, Amazon Prime Video

Mercoledì 16 dicembre: How To Ruin Christmas: Il Matrimonio, stagione 1, Netflix

Venerdì 18 dicembre: El Cid, stagione 1, Amazon Prime Video

Venerdì 18 dicembre: Natale Con Uno Sconosciuto, stagione 2, Netflix

Venerdì 18 dicembre: Sweet Home, stagione 1, Netflix

Sabato 19 dicembre: A.P. Bio, stagione 3, Premium Stories

Lunedì 21 dicembre: His Dark Materials – Queste Oscure Materie, stagione 2, Sky Atlantic/NOW TV

Mercoledì 23 dicembre: Foodie Love, stagione 1, RaiPlay

Mercoledì 23 dicembre: Velvet Collection: il gran finale, episodio speciale, Rai Premium

Venerdì 25 dicembre: Bridgerton, stagione 1, Netflix

Mercoledì 30 dicembre: Equinox, stagione 1, Netflix

Giovedì 31 dicembre: Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Parte 4, Netflix

