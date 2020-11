Super Nintendo World, l’apertura del parco con le montagne russe a tema Mario Kart

Universal Studios Japan ha annunciato una data di apertura per la sua tanto attesa area a tema Nintendo. La zona Super Nintendo Land aprirà al parco a tema di Osaka il 4 febbraio 2021.

In realtà è un po’ prima del previsto – il mese scorso Nintendo aveva dichiarato che il progetto avrebbe aperto in primavera. Un caffè a tema e un negozio di merchandising hanno già aperto nel più grande parco degli Universal Studios Japan.

USJ e Nintendo hanno anche fornito dettagli su quella che sarà sicuramente una delle attrazioni di punta del parco: le montagne russe a tema Mario Kart. È ospitato all’interno di un castello di Bowser ricostruito e si avvale della tecnologia di mappatura e proiezione AR (realtà aumentata), con i piloti che indossano cuffie AR a forma di berretto di Mario

Bloomberg ha dato una prima occhiata al Super Nintendo World e ha notato che il parco è destinato ad essere ulteriormente ampliato con un’area a tema Donkey Kong.

Le auto hanno il volante, e più veicoli possono correre uno accanto all’altro, ma sembra che la corsa stessa sia su rotaie. Non è garantito che si vinca la gara – ci saranno i potenziamenti da scatole di oggetti, e l’esperienza sarà diversa ogni volta che si guiderà, secondo USJ.

Il parco sta lavorando con i funzionari dell’amministrazione sanitaria per garantire un ambiente sicuro per i visitatori e il personale, e attualmente sta operando al 50% della capacità. Il Giappone ha in gran parte evitato finora le severe misure di blocco, e sembra che la situazione sia sempre stata sotto controllo.

L’apertura del Super Nintendo World sarà seguita da vicino come un modello per l’industria dei parchi a tema. La scorsa settimana la Walt Disney Company, a causa della pandemia di coronavirus, ha annunciato l’intenzione di licenziare 32.000 dipendenti, per lo più nella sua divisione parchi.

