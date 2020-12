Dayane, Selvaggia e Adua si alleano contro la Gregoraci per difendere Giulia: “Ti ha fatto passare per quello che non sei”

Selvaggia, Dayane e Adua hanno preso le difese di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, ecco cosa hanno detto su Elisabetta Gregoraci

Aumenta la tensione al Grande Fratello Vip, nel mirino di alcuni concorrenti è finita nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci.

Alcuni concorrenti non hanno affatto gradito le accuse che la soubrette ha rivolto a Giulia Salemi. A detta sua scriveva a Briatore per ottenere cene e ospitalità gratuite durante la sua vacanza in Sardegna qualche anno fa.

Dayane Mello, Adua Del Vesco e Selvaggia Roma si sono schierate dalla parte di Giulia Salemi nella casa più spiata d’Italia. La Salemi ieri in piscina si è sfogata con le sue amiche, ha ribadito che la Gregoraci l’ha fatta passare per un’accattona con le sue accuse.

La Mello, che già nelle scorse settimane si è scontrata con Elisabetta Gregoraci, è tornata a scagliarsi contro di lei. A Giulia ha detto: “Ti ha fatto passare per quello che non sei. Io ti conosco da 5 anni e so che non sei così. Lei non ha niente da perdere. Fuori ha tutte le certezze. E vieni qua a rovinare una ragazza? Stai al tuo posto. Ci vede diverse da lei”.

Più tardi in camera da letto anche Selvaggia Roma ha rivolto dure parole nei confronti della soubrette. Questo è ciò che ha detto parlando con la Salemi: “Lei non gliene frega un ca**o di te, non si immedesima. Lei sta sempre a dire ‘Fuori può passare un messaggio sbagliato’. Ah, però tu che dici che ‘sta ragazzina ci provava con l’ex tuo non te ce metti nei panni degli altri? Ma vaff*****o dai! Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i cog****i”.

Poche ore prima Elisabetta Gregoraci nella casa più spiata d’Italia si era scontrata con Adua Del Vesco. Anche l’attrice ha preso le difese di Giulia e ha cercato di far capire alla soubrette che ha sbagliato. Queste le sue parole:

“Lei non c’è rimasta bene. È passata per una ragazza poco di buono. Ti devo dire quello che penso. Magari la tua intenzione era diversa, ma hai fatto passare dei brutti messaggi su una ragazza di 27 anni.”

La Del Vesco ha poi aggiunto: “Se ne discute privatamente. E poi a quanto ne so Flavio allora era il tuo ex marito, non stava con te”.

Elisabetta Gregoraci ha così replicato alle parole di Adua: “Non sai le cose come sono andate. Se certi messaggi fossero arrivati a Giuliano [fidanzato di Adua n.d.r.] ti avrebbe dato fastidio. Parlava sempre lei di soldi, non io. Stai giudicando senza sapere, io non ho mai parlato delle tue cose. O mi faccio i ca**i miei o cerco di saperne di più”.

Mentre erano in piscina Giulia Salemi ha detto alle sue amiche di aver apprezzato molto che l’abbiano difesa, soprattutto Adua che ha affrontato di sua spontanea volontà la Gregoraci. La gieffina ha infatti detto: “Io non le ho detto nulla di male, ho cercato di sdrammatizzare la situazione. L’unica cosa che le ho detto è “snobbettina” e da lì è partito il putiferio. Lei ci vede inferiori. Apprezzo quello che le ha detto Rosalinda, perché non le ho chiesto io di difendermi. Ha capito da sola e ha avuto il coraggio di dire quello che pensa.”

Riferendosi ancora alla soubrette, Giulia Salemi ha concluso dicendo: “Lei ha la presunzione di pensare di aver sempre ragione. Cosa che io ho imparato negli anni di non avere sempre”.

