Ecco chi è Wilma De Angelis – Età, carriera e vita privata della cantante e conduttrice

Wilma De Angelis è una famosa cantante, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

La cantante è nata l’8 aprile 1930 a Milano, manifestò la sua grande passione per la musica sin da quando era solo una bambina. Da piccola iniziò a studiare canto prima con il maestro Di Ceglie poi con il maestro Rusconi.

All’inizio della sua carriera Wilma De Angelis si esibiva a Milano nei night. Firmò il suo primo contratto discografico con la Vis Radio nei primi anni Cinquanta. Per qualche anno ha anche duettato con Maria Dattoli, ha poi continuato come solista dal 1956.

Nel 1959 fece il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano Nessuno e Per tutta la vita. L’anno successivo è tornata ad esibirsi sul famoso palco dell’Ariston con il brano Quando vien la sera. Questa volta ottenne maggiore successo, si aggiudicò il terzo posto. Tornò di nuovo a Sanremo nel 1061, questa volta non riuscì ad arrivare in finale ma ottenne un incredibile successo con la canzone Patatina.

Wilma De Angelis negli anni Settanta intraprese anche la carriera di conduttrice televisiva. Negli anni Novanta ha invece iniziato a pubblicare libri di cucina ottenendo non poco successo. Da anni non fa più parte del mondo della musica, continua ad essere però molto amata e conosciuta.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante è legata sentimentalmente ad un uomo di nome Giani, più giovane di lei di dieci anni. I due non si sono mai sposati, vivono la loro vita da fidanzati e sembrano essere molto felici.

Wilma De Angelis sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 26 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui