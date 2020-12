Lifting e ritocchini, la replica di Baglioni: “Ho fatto solo un intervento, ma non ve lo mostro”

Non sono pochi i vip che scelgono di “darsi una ritoccata”, specialmente se l’età comincia ad avanzare e iniziano a comparire alcune imperfezioni. Non c’è niente di male, d’altronde, anche se qualcuno potrebbe voler tenere le cose per sè, senza renderle pubbliche.

Lo stesso vale per chi invece ribadisce di non essere mai intervenuto sul proprio corpo e di non aver mai lasciato eseguire da nessuno operazioni di lifting. E’ il caso di Claudio Baglioni, il celebre cantante romano che ha pubblicato proprio due giorni fa il suo nuovo album, “In questa storia che è la mia”, sette anni dopo il precedente lavoro, “ConVoi”.

Di tanto in tanto, sul web, compare qualche articolo che fa riferimento a presunti ritocchini sul viso da parte di Baglioni. Il cantante 69enne, evidentemente stufo di questi continui dettagli, ha deciso di replicare, sostenendo di non essersi mai sottoposto a nessuna procedura di lifting.

L’artista ha scritto a Dagospia, che ieri aveva pubblicato un pezzo con un gioco di parole (“La vita mi ha cucito così”, ndr) su cui Baglioni ha voluto puntualizzare.

“Vorrei rassicurarvi a proposito del ‘Taglia e Cuci’ di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90) – scrive Baglioni, che la butta sull’ironia – Fossi il solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio (Kiss), vi mando un abbraccio”.

