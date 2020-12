Cotto e Mangiato ricetta 2 dicembre 2020: risotto porcini e castagne

Primo leggero e tipico invernale per Cotto e Mangiato. Tessa ha preparato il risotto con porcini e castagne.

La ricetta

Gli ingredienti per la ricetta sono:

Cipollotto

30 grammi di porcini

10 castagne circa

Vino rosso

Formaggio grattugiato

100 grammi di riso

Brodo vegetale

Procedimento

In una pentola con olio rosolare il cipollotto, poi sfumare con brodo vegetale e mettere tostare il riso. Da parte mettere i funghi a bagno per qualche minuto (acqua calda) poi strizzarli e aggiungerli. Sfumare con vino rosso e aggiungere brodo quando occorre. Nel mentre lessare le castagne e sbucciarle. A metà cottura aggiungere il formaggio grattugiato e le castagne. Dunque far asciugare di poco e impiattare.

