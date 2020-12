Spotify Wrapped 2020, ecco dove trovare le vostre migliori canzoni del 2020

Spotify, come ogni anno, ha pubblicato oggi le sue playlist personalizzate di Spotify Wrapped, permettendo agli utenti di visualizzare le canzoni, gli artisti, i generi e i podcast più ascoltati dell’anno.

Sebbene molte persone sfoggino con orgoglio le proprie playlist, dall’altra parte ci sarà sempre qualcuno pronto a criticarle.

“Quel periodo dell’anno in cui Spotify mi ricorda il mio gusto per la musica.“, scrive un utente twitter riferendosi proprio alle migliaia di playlist condivise da tutti gli utenti Spotify.

Per vedere la tua playlist Wrapped, vai su spotify.com/wrapped, o semplicemente accedi alla tua app di Spotify.

Una volta entrati, scoprirete il vostro artista migliore, la vostra canzone migliore in ogni stagione, i podcast migliori, i generi e i minuti totali di stream nel 2020.

Se non siete troppo imbarazzati dalla vostra playlist, potete condividere i risultati con i vostri amici tramite Instagram, Twitter, Snapchat o Facebook.

Quest’anno, Spotify ha anche aggiunto alcune nuove funzionalità per aiutarvi a ricordare le vostre abitudini di ascolto di quest’anno.

Spotify ha incluso i quiz in-app e una Storia del Tuo 2020, che potete condividere facilmente su Instagram, Facebook, Snapchat o Twitter; inoltre gli utenti avranno anche accesso a nuove playlist personalizzate.

Spotify ha spiegato: “Queste vanno dalle Your Top Songs, le canzoni che ti sono piaciute di più quest’anno in un unico spazio, alle Missed Hits, la nostra Wrapped playlist dove ti raccomandiamo le canzoni più popolari uscite in base ai tuoi gusti nel 2020 che non hai ascoltato e che pensiamo potrebbero piacerti.”

Spotify ha poi continuato annunciando che gli utenti di Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Canada usufruiranno di una modalità in più chiamata On Record, dove verranno messi in luce i migliori artisti del 2020.

