Chi è Milo Infante? Età, carriera e vita privata del conduttore e giornalista

Ecco chi è Milo Infante, carriera, curiosità e vita privata del noto conduttore di Ore 14 e Generazione giovani

Milo Infante è un noto giornalista, conduttore e autore televisivo, da sempre apprezzato dai telespettatori.

Il conduttore è nato a Milano il 5 luglio 1968, è anche noto per essere il figlio del famoso giornalista e critico d’arte Massimo Infante. In passato ha fatto il suo debutto in televisione a L’Indipendente, nei panni di inviato di Vittorio Feltri.

Da quel momento il noto giornalista ha conquistato molti successi, insieme a Lorena Bianchetti, Roberta Lanfranchi e Monica Leofreddi ha condotto in passato L’Italia sul Due, noto show pomeridiano. Nel 2012 non rimase soddisfatto del taglio dato al programma, per questo decise di fare causa alla Rai per demansionamento. Vinse la causa due anni dopo.

Per un lungo periodo si è preso una pausa dalla televisione, lavorava dietro le quinte. Nel 2018 è tornato sul piccolo schermo al timone di Generazione Giovani la domenica mattina. Oggi, Milo Infante continua a condurre su Rai 2 Generazione Giovani, inoltre è anche al timone di Ore 14.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2006 è sposato con Sara Venturi. Dalla loro storia d’amore è nato un figlio nel 2008, Daniele. Milo Infante è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita personale, non si hanno infatti altre informazioni sulla sua sfera personale.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui