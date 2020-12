Ecco chi è Csaba Dalla Zorza, età, carriera e vita privata del giudice di Cortesie per gli ospiti

Csaba Dalla Zorza è una scrittrice, redattrice e autrice, nota soprattutto per essere giudice nei programmi Cortesie per gli ospiti, Cuochi e Fiamme e Bake Off Italia.

È nata a Milano il 5 settembre 1970, a Milano. Ha un nome maschile perché il padre era convinto che sarebbe stato un maschio, lo ha scelto in onore del ciclista ungherese Csaba Szekerest.

Csaba Dalla Zorza ha vissuto a Londra, Tokio e Parigi, all’inizio studiava per diventare redattrice e autrice, col tempo ha però deciso di dedicarsi al settore gastronomico. La 50enne si è diplomata come chef a Parigi all’Académie Culinaire le Cordon Bleu.

La Dalla Zorza lavora soprattutto come autrice e scrittrice nel settore della gastronomia, è anche una nota influencer e food influencer. In passato ha collaborato con Edizioni Condè Nast e Mondadori prima di iscriversi all’accademia a Parigi.

Nel 2008 fa il suo debutto in televisione con il programma In Cucina con Csaba su Alice, due anni dopo ha condotto Il Mondo di Csaba. Nel 2012 ha condotto alcuni programmi dedicati al cibo su Real Time, tra questi: Summer Cooking con Csaba e Merry Christmas con Csaba. Nel 2017 l’abbiamo vista su La7 in Fuochi e Fiamme nei panni di giudice. Dal 2018 è anche giudice nel programma Cortesie per gli Ospiti su Real Time insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.

Da settembre 2020 ricopre il ruolo di giudice a Bake Off Italia. Csaba Dalla Zorza ha scritto anche diversi libri sul cibo, questi consigliano anche come accogliere gli ospiti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2009 Csaba Dalla Zorza è sposata con Lorenzo Russo, un chirurgo milanese. Dal loro amore sono nati due figli, Edoardo e Ludovica.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui