Francesco Oppini abbandona il Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi disperato nella casa

Tommaso Zorzi crolla al Grande Fratello Vip dopo l’abbandono di Francesco Oppini, il gieffino è disperato

È andata in onda ieri la 23esima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Francesco Oppini ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia.

Nel corso della puntata di ieri i concorrenti hanno dovuto decidere se continuare il loro percorso al Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021 o tornare a casa. Tra questi Oppini ha scelto di uscire direttamente ieri dalla casa. Una decisione che sta facendo stare malissimo Tommaso Zorzi.

Tra i due è nata un’amicizia speciale nella casa più spiata d’Italia. Zorzi sapeva che l’amico voleva andare via ma non immaginava che lo avrebbe fatto proprio ieri sera. Dopo la puntata è apparso disperato, non riusciva a smettere di piangere.

Alcuni suoi compagni di avventura hanno provato a confortarlo, lui continuava a ripetere che non ce la fa. Tommaso Zorzi ha perso il suo punto di riferimento al Grande Fratello Vip. Durante alcuni momenti di sfogo nella notte, riferendosi a Oppini ha detto: “Non me lo doveva fare. Poteva restare almeno 2 giorni in più, altri lo hanno fatto. Questa è stata una doccia fredda, non gli costava nulla andarsene lunedì.”

Il gieffino ha poi detto: “Vi giuro, io non gli avrei fatto a lui una cosa simile. Non è che la prendo male, ma non l’avrei fatto, non l’avrei fatto. Almeno preparami cavolo. Erano solo 2 giorni in più. Guardate con che tatto va via Elisabetta. Dite che è meglio che è uscito per non allungare un’agonia? E secondo voi io starò bene adesso?“

E ancora: “Lo sapevo che se ne andava, ma non in questo modo. […] Da quando mi ha detto che andava via a quando l’ha fatto sono passati 5 minuti d’orologio”.

Tommaso Zorzi riuscirà a ritrovare la serenità e a continuare il suo percorso al Grande fratello Vip dopo l’abbandono di Francesco Oppini? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

