The Family Man, trama e curiosità sul film con Nicolas Cage del 2000

The Family Man è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.22 su Rete 4.

La traduzione letterale del titolo è L’uomo di famiglia. Ecco tutte le curiosità su questo film del 2000.

The Family Man: trama, trailer, cast e curiosità

The Family Man è una pellicola del 2000. Il film ha una durata di 125 minuti e ha una produzione statunitense. La pellicola appartiene alla commedia sentimentale.

Jack Campbell (Nicolas Cage) 13 anni prima ha lasciato la sua vita per lavorare in una società a Londra. Ha promesso alla fidanzata di allora, però, che sarebbe stato via solo un anno.

Alla vigilia di Natale di 13 anni dopo, Jack ha una carriera fortunatissima, soldi e belle auto… Ma è solo a Wall Street. Dopo aver sedato una rissa nel condominio, Jack si addormenta.

Scopre così di essere stato catapultato in una vita completamente diversa. Kate è al suo fianco, mezza addormentata e ha due figli: un neonato e una bambina di 6 anni.

Sarà solo la prima di una lista infinita di problemi e di disavventure per il personaggio.

Il cast è composto da:

Nicolas Cage: Jack Campbell.

Téa Leoni: Kate Reynolds.

Don Cheadle: Cash.

Jeremy Piven: Arnie.

Saul Rubinek: Alan Mintz.

Josef Sommer: Lassiter.

Makenzie Vega: Annie.

Harve Presnell: Big Ed.

Lisa Thornhill: Evelyn.

Francine York: Lorraine.

Jake Milkovich: Josh.

Troy Hall: Kevin.

Alcune curiosità sul film: la pellicola è ispirata a La vita è meravigliosa di Frank Capra. Il film ha vinto numerosi premi:

Saturn Awards per Tèa Leoni come attrice protagonista;

Blockbuster Entertainment Awards per Nicolas Cage;

BMI Film & TV Awards a Danny Elfman per la miglior colonna sonora;

Young Artist Awards per miglior attrice giovane 10 anni o meno a Makenzie Vega.

Il film uscì nelle sale il 26 gennaio 2001.

Leggi anche => Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: la storia vera delle giudici popolari

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui