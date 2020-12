Maria De Filippi compie 59 anni: i tronisti più amati e odiati della storia di Uomini e Donne

Maria De Filippi compie 59 anni: tra i tronisti più amati dal pubblico e dalla presentatrice, Aldo Palmieri e tra i più odiati Laura Lella

Nata il 5 dicembre 1961 a Milano, Maria De Filippi è una delle conduttrici più talentuose della televisione italiana. Uno dei suoi più grandi successi, è il dating show di Uomini e Donne, che continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5 dall’autunno 1999. Oggi, per festeggiare il compleanno della presentatrice, ecco la lista dei tronisti più amati e odiati del programma.

I più amati

Aldo Palmieri: Il trono del bel siciliano è stato uno dei più difficili della storia dopo quello di Costantino Vitagliano. Nonostante ciò, è stato il percorso più amato dal pubblico e da Maria De Filippi per via della sua sincerità e umiltà. Aldo ha scelto Alessia Camarrota con il quale ha fatto sognare gli spettatori per la loro intensa storia d’amore. La coppia è sposata e ha due splendidi bambini, Niccolò e Leonardo.

fonte Instagram

2. Cristian Galella

Cristian ha avuto un percorso simile a quello di Aldo. Il ragazzo infatti ha scelto Tara Gabrieletto, con la quale ha avuto una storia d’amore durata ben otto anni. Dopo diversi alti e bassi, i due si sono lasciati proprio nel luglio 2020 per motivi non noti. Nonostante le crisi, la coppia è convolata a nozze dopo diversi ripensamenti. Sicuramente, molti fan sono rimasti piuttosto sbigottiti quando sono venuti a conoscenza della loro rottura.

3. Andrea Damante

Nella classifica dei più amati non poteva mancare Andrea Damante. Il dj veronese ha scelto Giulia De Lellis dopo pochi mesi di permanenza nel programma. Insieme sono stata la coppia più seguita e amata della storia di Uomini e Donne. Nonostante i due si siano lasciati e conducano vite diverse, i fan sperano ancora in un loro ritorno di fiamma. C’è chi inoltre crede che i due si pensino ancora vedendo i loro “botta e risposta” nelle loro Instagram Stories.

Fonte Instagram

I più odiati

Laura Lella

Laura è stata una protagonista della storica sfuriata di Maria De Filippi nella stagione 2010 di Uomini e Donne. La tronista bionda inoltre è stata inoltre cacciata dal programma dalla stessa conduttrice per il fatto di aver continuato il suo percorso per diversi mesi, nonostante non provasse alcun interesse per i suoi corteggiatori.

2. Sara Affi Fella

Il percorso di Sara è stato uno dei flop della storia di Uomini e Donne. La ragazza, infatti, ha mentito alla redazione continuando ad essere fidanzata con il suo ex per tutta la durata del trono e instaurando una frequentazione il corteggiatore Luigi Mastroianni. Dopo che è scoppiato l’Affi Fella gate, Nicola Panico ha deciso di raccontare la verità nei programmi televisivi e sui social. Stando alle parole del calciatore, l’ex tronista avrebbe usato il dating show di Canale 5 per visibilità e per approdare nel mondo dello spettacolo.

