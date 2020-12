Chi è Lorenzo Doni, marito di Irene Grandi dal 2018

Naufragate le nozze con Alessandro Carotti, la cantante Irene Grandi ha sposato nel 2018 Lorenzo Doni. Sardo di nascita, dell’uomo non si sa moltissimo, in quanto sempre lontano dai riflettori e dal mondo social. Ecco chi è Lorenzo Doni.

Qualche info su Lorenzo Doni

Lorenzo è un avvocato fiorentino, che non ha dimenticato le radici sarde, tanto che ha un “rifugio” a Narbolia, un borgo piccolo in provincia di Oristano. Tra le sue passioni vi è il golf, e infatti sempre in Sardegna, svolge nel tempo libero mansione da istruttore presso la John Jacobs Practical Golf School.

Non si sa né quanti anni abbia di preciso, né a quanto ammonta il suo patrimonio. Complice di tanta segretezza la sua distanza dalle piattaforme social.

Lorenzo Doni e Irene Grandi: vita privata in top secret

Anxhe della vita privata della coppia si sa pochissimo. La cantante non ama parlare della sua love story, e le pochissimo notizie susuo marito sono state raccolte in un’intervista rilasciata dalla Grandi a Vanity Fair. Anche il matrimonio celebrato due anni fa, si è tenuto lontano dai paparazzi, con una cerimonia intimo, a Narbolia, di appena un centinaio di invitati.

Di quel giorno tanto emozionante per i due, sappiamo solo che Irene ha dedicato al suo amato il brano di Leonard Cohen, Hallelujah. Come si sono conosciuti? Lo ha raccontato la cantante in quella famosa intervista, dove si leggeva: “ Ci siamo conosciuti durante una mia tournée, Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po‘, non avevo mica capito: capitolata per insistenza“.

Massimo riserbo anche sul dove vivano e sul come sia casa loro.

