Soleil Sorge svela: “Ho rifiutato il Grande Fratello Nip, oggi al Vip ci metterei la firma”

Soleil Sorge si è lasciata sfuggire curiose rivelazioni in un’intervista rilasciata a Casa Chi. La bellissima influencer in passato è divenuta nota per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne. Lo scorso anno ha partecipato anche all’Isola dei famosi.

La Sorge ha rivelato che le era stato proposto di partecipare anche al Grande Fratello Nip ma ha rifiutato, ad oggi però vorrebbe varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip. A Casa Chi ha spiegato: “Ho detto no ho al Grande Fratello, è stata una scelta personale. Ero appena uscita dall’Isola dei Famosi dopo un percorso decisamente intenso, sia spiritualmente che esteriormente.”

L’ex naufraga ha continuato dicendo: “Uscita da lì sono partita con Jeremias Rodriguez per fare la nostra prima fuga d’amore e siamo andati ad Ibiza. Mentre ero lì, erano passate sì e no due settimane dalla fine de L’Isola dei Famosi, mi è arrivata una chiamata da Gabry [Gabriele Parpiglia, ndr] che mi ha fatto la proposta di andare al Grande Fratello di Barbara d’Urso”.

E ancora: “In quel momento ero appena uscita da un reality che mi aveva molto segnato. Entrare in un programma come il Grande Fratello beh, non ero pronta, avevo paura per la mia salute psicologica e psicofisica e metto prima di tutto la mia salute mentale. Non me la sono sentita”.

La nota influencer ha però fatto sapere che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Lei stessa ha detto: “Ma vi dico la verità: adesso in questo momento e in questo Grande Fratello metterei immediatamente la firma per entrare perché sembra troppo divertente. Negli ultimi anni ci siamo sempre sentiti con la produzione ma poi non hanno mai scelto il mio personaggio, ma quest’anno non mi hanno contattato”.

Soleil Sorge ha poi detto la sua in merito alla quinta edizione del Grande Fratello Vip: “Diciamo che noto del perbenismo da parte di tutti quanti. Io sono sempre stata definita la cattiva del reality perché purtroppo sono una delle poche vere. Quando penso una cosa la espongo, a prescindere che poi possa piacere al pubblico.“

La Sorge ha rivolto alcune critiche a Pierpaolo e la Gregoraci, pensa infatti che abbiano usato ‘l’amicizia’ nata tra loro nella casa per attirare l’attenzione dei telespettatori. Queste le sue parole: “Il vero bluff del GF? Ce ne sono più di uno. Sicuramente la Gregoraci con Pierpaolo. Io sono sincera, ma molte persone hanno paura di mostrare i loro pensieri o quello che fanno.”

Soleil Sorge ha poi concluso dicendo: “Conosco Pierpaolo e con Giulia Salemi non fa sul serio, non gli potrebbe mai piacere fuori dalla Casa. Di Elisabetta era preso, ma sono sicura che ci abbia giocato su molto”.

