Domenica Live, Pietro Delle Piane sulla ex Antonella Elia: “Non c’è un tradimento, ma l’ho delusa”

Ospite a Domenica Live, Pietro Delle Piane ha raccontato la sua verità sulla fine della storia con Antonella Elia

Nella puntata del 6 dicembre di Domenica Live, Pietro Delle Piane ha raccontato la sua verità sulla rottura definiva con Antonella Elia. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato di essersi lasciata con il suo fidanzato Pietro durante una puntata del GF Vip 5, affermando di avere il cuore spezzato. Nonostante la soubrette sia dichiarata “sulla piazza”, l’attore ha confidato di non dichiararsi ancora single.

A quel punto, Delle Piane ha raccontato cosa sia davvero accaduto con Antonella: “L’ho delusa, l’ho ferita. Non c’è un tradimento con un’altra donna però l’ho delusa profondamente e mi dispiace. I panni sporchi si lavano in famiglia, quindi non mi metto a raccontare i particolari”. L’attore, incalzato dalla stessa D’Urso, ha poi spiegato: “Posso dire che dalla bocca e dai possono uscire dei veleni terribili”.

Cosa è successo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? L'attore racconta la fine della storia a #DomenicaLive



"Io l'ho delusa e l'ho ferita" pic.twitter.com/LL4JIlDkC6 — Domenica Live (@domenicalive) December 6, 2020

Barbara D’Urso ha aperto la busta choc con scritto che una spettatrice aveva filmato Delle Piane che veniva cacciato da Antonella fuori di casa. Non solo: in quel giorno, c’era anche la polizia. La conduttrice insospettita ha chiesto a Delle Piane ulteriori dettagli, dichiarando che si trattava di una situazione alquanto particolare. La risposta dell’attore è stata: “Abbiamo avuto una discussione accesa. Io ho lanciato il telefono per aria. L’I Phone quando prende una botta forte, va in SOS e sono arrivate le forze dell’ordine”. La D’Urso però ha continuato a rimanere perplessa riguardo le parole di Pietro.

Nella busta CHOC, qualcuno dice che Pietro è stato portato via da casa di Antonella dalla Polizia! Ma che è successo davvero? #DomenicaLive pic.twitter.com/jqkwLRIH7Z — Domenica Live (@domenicalive) December 6, 2020

Anche i telespettatori hanno avuto la stessa reazione, non credendo molto alla versione dell’attore calabrese.

Pietro Delle Piane ci informa che se lanci l’iPhone scatta l’SOS e arriva la polizia. Ok. #domenicalive — eleonorap. (@eleoteque) December 6, 2020

