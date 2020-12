Il GGG – Il grande gigante gentile e gli altri film tratti dai romanzi di Roald Dahl

Il GGG – Il grande gigante gentile è un film del 2016 diretto da Steven Spielberg, prodotto e distribuito dalla Walt Disney.

In brevissimo, il filma parla della storia d’amicizia tra una orfana (Sofia) e – per l’appunto – un gigante che ha caratteristiche diverse rispetto ai suoi simili (è vegetariano ed ha un animo estremamente sensibile): è il Grande Gigante Gentile, costretto a rapire l’orfanella dopo essere stato visto in strada, per evitare possano esserci problemi per l’umanità.

La storia nasce dalla penna di Roald Dahl, scrittore britannico specializzato in romanzi per l’infanzia.

Il GGG non è l’unico film tratto dai romanzi partoriti dalla fervida immaginazione di Dahl.

Di seguito, alcuni dei film tratti dalle sue storie.

La fabbrica di cioccolato (Charlie and the Chocolate Factory) è stato scritto nel 1964 e da questa storia sono stati tratti ben tre lungometraggi – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart del 1975, La fabbrica di cioccolato di Tim Burton del 2005 e la versione “cartone animato” del 2017, Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Danny il campione del mondo (titolo originale Danny, the champion of the World) è stato scritto nel 1975 e nel 1989 è uscito un film ispirato alla storia, in cui il padre di Danny è interpretato da Jeremy Irons.

Matilde (titolo originale Matilda) è un romanzo del 1988 da cui sono stati tratti nel 1996 il film Matilda 6 mitica (prodotto e diretto da Danny DeVito) e nel 2010 il musical Matilda.

E per finire, come bonus track, vi regaliamo una curiosità: nel 1943 Roald Dahl fece uscire un romanzo intitolato I Gremlins (The Gremlins).

L’omonimo film culto del 1984 prodotto da Steven Spielberg e diretto da Joe Dante è vagamente ispirato ai personaggi ideati da Dahl.

