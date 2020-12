Francesca Pepe e Matilde Brandi fanno pace a Domenica Live, la D’Urso: “Mi piace farvi riunire”

Le due ex gieffine si sono chiarite a Domenica Live dopo un presunto diverbio accaduto dietro le quinte del GF Vip 5

Incontro chiarificatore tra Francesca Pepe e Matilde Brandi a Domenica Live. Le due gieffine si sono confrontate dopo aver avuto una discussione accesa dietro le quinte del Grande Fratello Vip 5, arrivando quasi alle mani. In collegamento c’era la Brandi per parlare con Francesca, accompagnata dalla madre in studio. Le due hanno sostenuto che il diverbio era solamente verbale, dichiarando che non era avvenuta nessuna rissa. La ballerina inoltre ha fatto chiarezza sulla presunta frase grave su Francesca, ovvero quella di tagliarsi una gamba.

“Non ho mai detto quelle cose, non so cosa ti abbiano riferito” ha dichiarato Matilde Brandi alla Pepe. A quel punto, la modella ha creduto alle parole della ballerina e showgirl. Dopodiché, è intervenuta Barbara D’Urso che ha dichiarato alle due: “Mi piace farvi riunire“.

La padrona di casa ha chiesto alla Pepe: Cosa ne pensi di Matilde Brandi?”. La modella classe 1992 non ha replicato ma ha ironizzato con la sua simpatica espressione spalancando gli occhi. La D’Urso è intervenuta e ha affermato: “Avete fatto pace! Sono felice” La Pepe si è poi complimentata con la conduttrice: “Grazie Barbara sei la migliore!”. La presentatrice partenopea ha chiosato: “Sono felice che sia finita così”. Insomma, le due ex gieffine hanno deciso di mettere da parte rancori e di deporre l’ascia di guerra.

È SUCCESSO (ed è successo a #DomenicaLive)

Matilde Brandi e Franceska con la K hanno fatto pace, finalmente! ?? pic.twitter.com/fgHu55vF9k — Domenica Live (@domenicalive) December 6, 2020

