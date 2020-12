Elisabetta Gregoraci nel Cucurio con Pretelli: “Ci ha riavvicinati”

Elisabetta Gregoraci felici di essere stata nel Cucurio con Pierpaolo Pretelli, la gieffina pensa che li ha molto riavvicinati

Elisabetta Gregoraci abbanonerà la casa del Grande Fratello Vip nella puntata che andrà in onda stasera 7 dicembre 2020 su Canale 5.

Prima di concludere il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, la soubrette e Pierpaolo Pretelli hanno avuto la possibilità di trascorrere un po’ di tempo da soli nel Cucurio. Tra i due è nata una ‘speciale amicizia’ al Grande Fratello Vip. In molti erano convinti che sarebbe nato l’amore tra loro, lei in questi mesi ha però sempre messo dei paletti tra loro. Più volte ha detto che tra loro non sarebbe successo nulla nella casa. In molti si chiedono però se proveranno a frequentarsi fuori.

Ieri mentre la Gregoraci era nel Cucurio, Tommaso Zorzi le ha chiesto se fosse successo qualcosa tra lei e Pretelli. Lei ha scherzato dicendo che i due avevano consumato. Con ironia ha detto: “Abbiamo fatto colazione prima. Se abbiamo limonato? Amore abbiamo fatto l’amore però non volevo dirlo perché doveva essere una clip di domani. La sua vicinanza a me non l’ha fatto dormire”.

Naturalmente quello di Elisabetta Gregoraci era solo uno scherzo, tra lei e Pretelli non c’è stato nulla nel Cucurio. A Pierpaolo ha però detto che essere stata da sola con lui l’ha resa felice perché li ha riavvicinati. A detta sua adesso lascerà la casa con più serenità, sapendo che non c’è astio e rancore tra loro e per lei questo è molto importante.

Questo è ciò che la gieffina ha detto a Pretelli: “Sono proprio contenta di aver fatto questo Cucurio con te, perché ci ha riavvicinati in maniera forte. Sono più tranquilla. Vado via più serena. Il fatto che non abbiamo nessun tipo di astio, di rancore, che ci vogliamo un sacco di bene. Per me questa è la cosa più importante.”

La Gregoraci ha continuato dicendo: “Alfonso ci aveva visto lungo e aveva ragione. Sono molto felice di averlo fatto, sono molto serena, molto contenta. Me ne vado via serena sotto questo punto di vista. Davvero ci ha fatto bene, è stato bello passare con te l’ultima giornata. Si chiude un capitolo nel modo forse più giusto.”

Elisabetta Gregoraci ha poi concluso dicendo: “Alla luce di tutto sono contenta di essere rimasta ancora un po’ come mi ha chiesto Alfonso e posso dire di aver fatto la scelta più giusta. Era giusto così ed esco più rilassata”.

Sara Fonte

