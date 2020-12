Alice in Borderland dal 10 dicembre su Netflix: trama e cast

Tratto dal manga giapponese di Haro Aso, Alice in Borderland è una live action in otto episodi. Vediamo insieme anticipazioni trama e cast.

La Trama

Indifferente alla vita, senza un lavoro e con l’ossessione per i videogiochi, Arisu viene catapultato nella realtà di Tokyo con abitanti pari a zero. Per la sopravvivenza è costretto a prendere parte a giochi pericolosi con i suoi amici.

Si ritrova accanto anche a nuove persone costrette a tenersi in vita, tra cui Usagi, una giovane donna che ha deciso di competere da sola. Collaborando insieme arrivano al nocciolo del mistero, riuscendo a superare numerosi pericoli e cercando di afferrare il significato della vita.

Alice in Borderland: il Cast

Per il cast vedremo: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Machida, Ayaka Miyoshi. M anche Dori Sakurada, Aya Asahina, Shuntaro Yanagi, Yutaro Watanabe, Ayame Misaki, Mizuki Yoshida, Tsuyoshi Abe, Nobuaki Kaneko, Sho Aoyagi e Riisa Naka.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui