Ashley Garcia – Anche i geni si innamorano, speciale di Natale, dal 9 dicembre su Netflix

Magico Natale su Netflix con una nuova serie dedicata agli adolescenti ma ricca di piacevoli emozioni. Stiamo parlando di Ashley Garcia – Anche i geni si innamorano. Scopriam9 insieme anticipazioni trama e cast.

La trama

La storia è incentrata su una ragazzina di 15 anni, Ashley Garcia che da genia scienziata qual è ha cambiato città con suo zio per intraprendere una carriera nella robotica e lavorare alla NASA. Sebbene molto intelligente, resta pur sempre un’adolescente, per cui in occasione del Ballo d’autunno, Ashley prosegue la sua avventura in California esplorando le gioie e i dolori dell’amore adolescenziale.

Il cast

Per quanto concerne il cast di Ashley Garcia anche i geni si innamorano ricordiamo che nei panni della protagonista Ashley Garcia vedremo Paulina Chavez. Invece il cantante-attore Jencarlos Canela è Victor, nel ruolo di suo zio, Victor.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui