Midsummer Night’s Dream di Shakespeare diretto da Cohen in onda su RAI 5

Se sei un amante di Shakespeare non puoi non guardare la trasposizio e teatrale di Midsummer Night’s Dream in onda su Rai 5.

Bellissima opera in onda su RAI 5

Stiamo parlando delle più belle opere musicali che nella ispirazione shakespeariana hanno mai avuto confo. Sara perché si tratta di un capolavoro, ma il fedelissimo libretto del 1960 è stato ripreso ad ampio spettro in quest’opera in tre atti realizzata dal compositore inglese Benjamin Britten. A rendere pazzesca la trasposizione di sogno di una notte di mezza estate, il tenore Peter Pears.

Cast e personaggi

L’opera è andata in scena per la prima volta al Teatro Massimo di Palermo. Diretta da Daniel Cohen, con la regia e le scene di Paul Curran, il cast è così composto: il controtenore Lawrence Zazzo, Oberon; Jennifer O’Loughlin, Tytania; Chris Agius Darmanin, Puck; Michael Sumuel, Theseus; Leah-Marian Jones, Hyppolita; Mark Milhofer, Lysander.

Non dimentichiamo Szymon Komasa, Demetrius; Gabriella Sborgi, Hermia; Leah Partridge, Helena; Zachary Altman, Bottom; Jonathan Lamalu, Quince.

Accenni sulla trama

La trama è incentrata in un’estate ideale piena di magia dove infatti non mancano storia di amanti, presenza di elfi e personaggi mitologici. Dei rustici campagnoli inglesi sono impegnati nella preparazioe di uno spettacolo amatoriale. La regia televisiva è curata da Arnalda Canali.

