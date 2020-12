Beforeigners, stagione 1, dal 9 dicembre su RaiPlay: trama e cast

Nuova serie sbarca su RaiPlay. Parliamo del Poliziesco Beforeigners, disponibile dal 9 dicembre. Ecco qualche info in anteprima.

Beforeigners, tutto sulla serie TV

Sebbene ambientato ai tempi moderni, alcune cose paranormali e fantascientifiche permettono che personaggi provenienti dall’età della pietra, dal Medioevo vichingo e dal tardo Ottocento facciano capolino ai giorni nostri.

Tali personaggi antichi non ricordano nulla né sanno come poter ritornare nella loro epoca. I beforeigner così vengono chiamati, non verranno mai pienamenteaccettati dalla società nemmeno dopo 20 anni. Siamo ad Oslo, e in questo clima di forte tensione un detective problematico e tossicodipendente è costretto a fare i conti con itentativi di integrazione nella vita moderna di una prima recluta vichinga della polizia. Purtroppo bisogna indagare sul ritrovamento del cadavere di una beforeigner rinvenuto sulla spiaggia della città.

Il cast

Vi è il massimo riserbo sul cast di questa nuova serie, di cui accendiamo appena a tre nomi:

Nicolai Cleve Broch è Lars Haaland

è Lars Haaland Ágústa Eva Erlendsdóttir è Urd

è Urd Krista Kosonen è Alfhildr Enginsdottir

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui