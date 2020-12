Cotto e Mangiato ricetta 9 dicembre 2020: spaghetti aglio e olio

Oggi spaghetti agliobe olio ma in versione alternativa a Cotto e Mangiato. Tessa ci aggiunge infatti le noci.

La ricetta

Per quanto concerne gli ingredienti servono:

320 grammi di spaghetti

Prezzemolo

8 noci

Qualche filetto di alici fresche

Aglio

Olio

Procedimento

In una padella soffriggere olio aglio e noci. Intanto lessare gli spaghetti e toglierli al dente. Versarli in padella, aggiungere le alici fresche e mantecare finché non sarà tutto Cotto a puntino. Spolverata di prezzemolo e servire ancora cocente.

