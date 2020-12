Da Amici 2020 due cantanti della scuola presto in radio: sono Leonardo Lamacchia e Sangiovanni

Leonardo e Sangiovanni, concorrenti di “Amici 2020” di Maria De Filippi, sembra abbiano già mostrato il loro talento canoro e dovremo sentirli presto in radio. Grande esibizione dei due cantanti e c’è già qualcuno interessato e che l’apprezza molto.

Il talent show “Amici 2020” di Maria De Filippi ha esordito da poco. Ha dato già i primi segnali di un nuovo seguito programma. Due concorrenti, probabilmente saranno presto invitati a esibirsi in radio.

Leonardo e Sangiovanni sono i loro nomi e Federica Gentile è invece quello di colei che ha notevolmente apprezzato il talento dei due cantanti.

“I loro inediti saranno presto in radio” ha commentato Federica, speaker di Rtl 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta.

Sabato 5 dicembre Leonardo Lamacchia e Sangiovanni hanno ricevuto il loro primo lodevole giudizio positivo.

Leonardo, per la Direttrice artistica, è stato encomiato, oltre che per la sua bravura, anche per il cambio di look.

Leonardo Lamacchia

Federica ha infatti dichiarato, dopo l’esibizione: “Senza baffi tutta la vita, ottima scelta. Il pezzo è bello. Ci piace, sicuramente in linea con la programmazione di RTL102.5. Non ti do nessuna certezza per l’immediato, ma ci vedremo nelle prossime settimane e vedremo”.

Il cantante proveniente da Bari potrebbe debuttare presto in radio. Sangiovanni, il concorrente più giovane di “Amici 2020”, ha interpretato. “Gucci bag”.

Il suo brano non è piaciuto solo al pubblico da casa, ma anche la stessa Gentile. Altro elogio e relativo commento della Direttrice artistica.

“Per RTL102.5 sicuramente è prematuro. Ma sei in perfettamente in target, a casa tua, con Radio Zeta. Ma ti dico ancora di più: alle 16.50 il tuo pezzo sarà trasmesso su Radio Zeta” sono state le parole di Federica Gentile.

Il ragazzo è rimasto basito ed entusiasta. Il suo pezzo, va detto, non era stato accettato, solo qualche settimana fa.

In altre occasioni, è stata la partecipazione a talent a fare notare la bravura dei concorrenti. Esperti radiofonici, dopo averli ascoltati, nell’interpretazione dei loro brani inediti gli hanno scelti.

Attendiamo ora il prossimo protagonista di “Amici 2020” di Maria De Filippi, augurando a tutti di esserlo!

