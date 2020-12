Pillole velenose dalla casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 1

Pronti per un analisi velenosa dei fatti salienti accaduti nella casa del Gfvip?

Da oggi ve la faccio io, piacere, sono La Velenosa

Questa settimana nella casa sono successe parecchie cose, prima tra tutte lo sconforto di Stefania Orlando, dopo che nella puntata di lunedì è stata duramente attaccata. Stefania ha avuto due giorni piuttosto duri, non le è andato giù, direi giustamente, l’attacco della contessa dallo studio, la quale rosica a livelli mai visti per essere uscita . Inoltre è stata male per gli attacchi delle Rosmello, perché ritiene che finché si parla delle dinamiche del gioco, tutto è lecito, ma quando si va sul personale non ci sta. Non ha sopportato che le abbiano dato della manipolatrice e di quella che quando vede uno che soffre va a mettere il dito nella piaga. Io sono d’accordo con la Orlando, io la amo, perché la trovo velenosa al punto giusto. Per niente smielata e poco avvezza alle finte carinerie. La trovo una donna con la D maiuscola, in grado di tenere testa a tutti, ma anche molto dolce e materna con tommaso soprattutto. La Orlando è la velenosa madre, io posso solo seguire

Altro fatto successo in casa, sicuramente la lite trash tra Selvaggia e Dayanne. Tra le due, difficile scegliere la migliore però siccome la Mello a prescindere (gabisci?? ) non la reggo, w Selvaggia

Tra le due ovviamente, visto che sono molto signore se ne sono dette di tutti i colori, purtroppo però, per le mie aspettative, niente extension che volano In parole povere, Dayanne pensa che Selvaggia sia manipolata da Stefania contro di lei. La Roma dal canto suo ha espresso un dubbio sull’amicizia tra la Mello e Adua, da lì apriti cielo ” non puoi permetterti di giudicare la nostra amicizia, fatti i ca**i tuoi” disse Dayanne che è stata però la prima a giudicare molto male( mi viene il vomito a vederli insieme) l’amicizia tra Francesco e Tommaso, ma si sa lei può Siccome poi, Dayanne è una che ogni mezz’ora cambia idea le due si sono riappacificate, ma se lasciate in casa la Roma per me, ci saranno ancora tante soddisfazioni trash

Sembra che il presissimo da Elisabetta, Pierpaolo, se la sia già dimenticata e corra dietro alle gonnelle della Salemi. Pronti con gli aerei per i Salemelli? Non posso distrarmi un attimo che nascono coppie fake che è un piacere

Per questa settimana è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

