Vin Diesel, cacciatore di dinosauri nel sequel di Ark: Survival Evolved – VIDEO

Ark: Survival Evolved torna per un sequel con Ark 2, interpretato dal protagonista della serie Fast and Furious Vin Diesel.



La notizia è stata annunciata durante i The Game Awards attraverso un trailer che potete visionare a fine articolo. In questo nuovo capitolo del famosissimo videogioco di sopravvivenza in epoca preistorica, Vin Diesel interpreterà un personaggio di nome Santiago.

Ark: Survival Evolved è stato pubblicato nel 2017 da Studio Wildcard. Nel gioco, i giocatori si trovano bloccati su un’isola piena di dinosauri e da quel momento in poi inizia l’avventura. Come ogni uomo che si trovi in quella situazione, bisognerà procurarci del cibo, delle armi e soprattutto costruirci un’abitazione degna di questo nome.

Lo sviluppatore ha anche annunciato l’arrivo di una serie animata con le voci di Michelle Yeoh, Jeffrey Wright, Elliot Page, Russel Crowe, Gerald Butler e altri. Alcune voci di corridoio sostengono che anche Vin Diesel avrà un ruolo nella serie.

