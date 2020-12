GF Vip, Alfonso Signorini raccomanda Zelletta: “Non farmi il comodino”

Dopo che Zelletta si è espresso sulla nomination di Urtis a Selvaggia e per alcuni atteggiamenti, il conduttore interviene con una battuta

Nella puntata di venerdì 11 dicembre del GF Vip 5, pare che Andrea Zelletta non abbia preso bene qualche atteggiamento di qualche inquilino nei suoi confronti. In particolare, non gli è piaciuto il fatto che Selvaggia Roma lo abbia nominato. Non solo: ha avuto qualche piccolo diverbio con Giacomo Urtis.

A quanto pare, non appena l’ex tronista ha iniziato ad essere un po’ più partecipe alle dinamiche è intervenuto Alfonso Signorini. “Andrea non mi fare il comodino!” ha dichiarato il conduttore del reality a Zelletta. Quest’ultimo ha poi ribattuto tirando in ballo Urtis: “Me l’ha già fatto notare Giacomo che ho appena smesso di far parte dell’arredamento”. Insomma, a quanto pare, pare che ci sia della maretta tra l’ex tronista tarantino e il chirurgo dei vip. Nonostante ciò, i due si sono promessi di chiarirsi meglio i questi giorni.

Nel frattempo, alcuni utenti di Twitter hanno reagito a questa scena in maniera piuttosto ironica.

“Non mi fare il comodino Andrea” l’unica volta che si mette a litigare con qualcuno ??? #GFVIP — Rachele ? (@rrache_) December 11, 2020

“ Non fare il comodino “ nuovo insulto #gfvip — Commentando||24 (@hic561) December 11, 2020

Qualcuno però non ha preso molto bene l’atteggiamento di Alfonso nei confronti di Andrea: “Povero sfigato signorini che vede Andrea che s’innervosisce del suo commento e dice a casissimo “non fare il comodino”.ù

povero sfigato signorini che vede andrea che s’innervosisce del suo commento e dice a casissimo “non fare il comodino” #gfvip — haley ? (@sunbeaminthesky) December 11, 2020

