Da Alessia Marcuzzi a Aida Yespica, La canzone del capitano e la patch cutanea | Che fine ha fatto Francesco Facchinetti?

Francesco Facchinetti, figlio d’arte del ben noto componente dei Pooh Roberto Facchinetti, è un imprenditore, cantante e conduttore televisivo che ha avuto il suo massimo splendore artistico nel 2003 quando Claudio Cecchetto lo lancia come cantante.

Il tormentone dell’estate 2003 “La canzone del capitano” nasce proprio in quei momenti quando Cecchetto e altri due autori di programmi televisivi chiedono a Francesco di trasformare la sigla di un programma in una canzone. Nasce così “La canzone del capitano” che porterà DJ Francesco, questo il nome d’arte scelto dal cantante, diventerà il singolo più venduto in Italia del XXI secolo.

L’anno successivo si ritrova all’Isola dei Famosi, concludendo l’avventura con un quarto posto, dopo due mesi di vita sull’isola. Qui conosce e si innamora di Aida Yespica con la quale avrà una relazione.

In seguito si trasferisce in America dove accumulerà un bel po’ di esperienza prima di tornare in Italia e condurre il programma Generazione 102.5 insieme a Manuela Boldi, per l’emittente radio RTL 102.5. Dopo questa parentesi inizia il suo percorso televisivo, conduce svariati programmi (tra cui 4 edizioni di X-Factor), presta la sua voce come doppiatore in un paio di film (Robot, Hop e Wonder Park) e appare come comparsa in altrettanti (I babysitter, Belli di papà e Amici come prima).

Dal 2010 al 2012 ha una relazione con la showgirl italiana Alessia Marcuzzi, dalla quale avrà anche una figlia, Mia. La Marcuzzi lo ha recentemente invitato come ospite nel suo nuovo programma Boomerissima, dove hanno ricordato gli inizi della loro relazione. Ad oggi Francesco Facchinetti è sposato con Wilma Helena Faissol, dalla quale ha avuto altri due figli. Uno degli aspetti che ha sempre condizionato la vita di Francesco è stata la perdita di capelli. Dopo anni di cure e trapianti finiti male, Francesco esce allo scoperto dichiarando a tutti i suoi fan che il ritorno dei suoi capelli non è dovuto ad un trapianto ma bensì ad una patch cutanea: “Non mi importa se mi dicono che sembra che ho un gatto morto in testa. Io sto bene così“.

Dal punto di vista lavorativo Francesco ha abbandonato la carriera musicale per dedicarsi a fare l’imprenditore. Grazie alla sua agenzia di management è riuscito a scoprire nuovi talenti e indirizzarli verso il mondo dello spettacolo. Fra i nomi più famosi “reclutati” da Francesco ricordiamo: Frank Matano, Selvaggia Lucarelli, Giulia Valentina, Emis Killa, Nesli, Rocco Hunt e tanti altri.