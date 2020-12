GF Vip, Pierpaolo Pretelli litiga con Elisabetta Gregoraci: “Non sei mai stata chiara”

Confronto tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: pare che la showgirl non abbia preso bene il distacco dell’ex velino dopo la sua uscita

Pare che l’amicizia speciale tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sia piuttosto raffreddata. Dopo l’uscita della casa della showgirl, l’ex velino si è avvicinato molto a Giulia Salemi e non solo. Questo sembra aver infastidito molto la Gregoraci, che si è scontrata con l’ex velino più volte al GF Vip 5.

Nella puntata di venerdì 11 dicembre, l’ex velino e l’ex moglie di Briatore hanno avuto un acceso confronto a distanza per capire se effettivamente ci sia ancora interesse reciproco a continuare il loro rapporto fuori dalla casa. Alfonso Signorini ha visto un Pierpaolo un po’ fedifrafo e molto diverso rispetto a quando c’era Elisabetta nella casa.

A quel punto, la showgirl è intervenuta dicendo di essere rimasta colpita dal fatto che Pretelli ci sia rimasto male alla sua uscita e che dopo poco tempo pare che si sia dimenticato di lei. L’ex velino ha poi ribattuto: “Mi sono ripreso e ho visto le cose più in modo chiaro. Tu Elisabetta non sei mai stata chiara con me“. La soubrette ha replicato: “Io con te sono sempre stata chiara fin dall’inizio”. Il ragazzo però ha affermato duramente: “Potevi dirmelo prima che non c’era trippa per gatti però…”.

Dopodiché, è intervenuta Antonella Elia che ha espresso la sua sul cambiamento di Pierpaolo dopo l’uscita dell’amica Elisabetta: “Pierpaolo l’ho visto più giovane, l’ho trovato più spensierato. E’ tornato alla giovinezza”. Infine, il padrone di casa ha chiesto a Pierpaolo se ha intenzione di mettere una pietra sopra e troncare con Elisabetta. L’ex velino ha risposto: “No, sono interessato a proseguire l’amicizia con lei”

