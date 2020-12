GF Vip, De Grenet discute con Ruta: “Non abbiamo mai detto che siete sporchi”

Dopo aver fatto le pulizie della casa, De Grenet e Filippo Nardi si sono difesi spiegando di non voler offendere nessun inquilino, accusandolo come “sporco”

Questa settimana i nuovi arrivati Filippo Nardi e Samantha De Grenet hanno subito fatto un po’ di pulizia nella casa del GF Vip 5. I due inquilini hanno preso questa decisione perché volevano sentirsi come a casa e per passare un po’ il tempo. Una scelta che ha un po’ dato noia alcuni concorrenti della casa, tra cui Adua e Maria Teresa Ruta, che era “l’addetta alla cucina”. Alcune concorrenti si sono sentite un po’ accusate di essere “sporche” dalle continue lamentele di Filippo e Samantha di aver trovato un po’ di sporcizia, tra cui capelli, peli sul tappeto e un pezzo di pane.

Durante la puntata del 14 dicembre del GF Vip 5. Alfonso Signorini ha chiesto a Maria Teresa Ruta se fosse infastidita dal fatto che Filippo e Samantha abbiano preso il suo posto ai fornelli. “No, anzi a me fa molto piacere” ha replicato l’ex showgirl televisiva. A quel punto, Samantha e Filippo hanno affermato di aver trovato dei capelli biondi aggrovigliati al tappeto, ma senza fare nomi. Maria Teresa ha poi iniziato a discutere con Samantha e Filippo, che ha dichiarato: “Eh ma se uno ha la coda di paglia…”. Alfonso ha poi affermato: “Beh non ce ne sono mica tanti, possono essere anche quelli di Stefania, Giacomo” La baronessa De Grenet ha poi spiegato che non aveva alcuna intenzione di accusare nessuno: “Non abbiamo mai detto che siete sporchi, non è mai uscito dalle nostre bocche”.

