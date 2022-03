Evento, L’altra metà del cielo, in onda su RAI 5

Distogliamo un attimo l’attenzione dal teatro e dalle opere classiche per dare adito, come ha fatto il palinsesto rai, alla messa in onda di un evento che ha per protagonista il cantante rock più amato in Italia. Nel giovedì mattina di RAI 5, viene infatti proposto un evento musicale dedicato a tutti gli amanti di Vasco Rossi. Si tratta di un balletto dedicato alle donne, in cui i vari ballerini si muovono sulle note delle canzoni più importanti del grande Vasco.

Le canzoni di sottofondo del balletto

Alcune delle canzoni di vasco usate dal corpo di ballo saranno Albachiara, Susanna, Silvia, Anima Fragile. E poi anche Brava, Gabri. Ma anche Incredibile Romantica, Brava Giulia, Delusa, Jenny, Laura, Sally, Un Senso. Un connubio perfetto per chi ama la danza e chi ama le canzoni di Vasco Rossi.

Curiosità sull’evento

L’evento fu pensato nel 2012 e messo in scena al Teatro alla Scala. Il corpo di ballo si muove a passo di danza su queste canzoni incarnano ben tre tipologie di donna, ovvero le muse ispiratric di Vasco: Albachiara, Silvia e Susanna. Le tre adolescenti vengono raccontate negli anni della spensieratezza della crescita e delle delusioni. Scene di Robert Israel, costumi Nana? Cecchi. Regia televisiva a cura di Lorena Sardi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui