GF Vip, papà Mario incontra la figlia Giulia Salemi: “Sono venuto per chiederti scusa”

Giulia Salemi ha ricevuto una sorpresa al GF Vip 5: l’incontro commovente con suo padre Mario, con cui aveva rapporti un po’ tesi

Tempo di sorprese per Giulia Salemi, una concorrente che è rimasta un po’ enigmatica in questo GF Vip 5. Una Salemi un po’ diversa da quella che aveva il cuore a mille per Francesco Monte, e forse più donna e meno bambina. Durante la puntata del 14 dicembre, Alfonso Signorini ha deciso di fare un regalo alla bella persiana: quello di far incontrare suo padre Mario, con il quale c’era un rapporto un po’ teso per via della separazione con mamma Fariba.

Prima di incontrare papà, la Salemi si è lasciata andare raccontando un po’ di sentirsi in colpa per la separazione: “E’ stato difficile, mi sono sentita in colpa per aver essere accusata di lasciato mio padre in mezzo alla strada. Hai a che fare con tribunali, soldi, è una guerra!”. La ragazza classe 1993 si è sciolta in lacrime dicendo che non sempre le persone che sorridono sempre sono quelle che non hanno mai sofferto, ma è il contrario. La modella e influencer ha poi spiegato che quando suo padre si è fatto una nuova famiglia, ha sofferto molto.

Pochi minuti, è apparso papà Mario che ha dichiarato alla figlia freezata: “Sono venuto qui per chiederti scusa“. L’uomo ha poi aggiunto: “Non devi sentirti in colpa. Devi ascoltare un po’ di più gli altri, non solo quelli più grandi ma anche quelli più giovani”. La ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione e si è stretta un abbraccio con il padre, che ha indossato “guanti” di plastica anti-Covid. Mario ha dichiarato a Giulia: “Sono molto contento che ti sei confidata con Dayane, perché lei è una ragazza sensibile come te”. Infine, ha chiosato prima di lasciare sua figlia: “Cerca di essere un po’ meno bambina“. La Salemi ha poi ringraziato Alfonso per questo incontro con suo padre, dichiarando che le serviva proprio per far tirare fuori le emozioni che comprime dentro di sé.

Giulia riceve il conforto, la sicurezza e tutte le carezze da queste parole. Suo papà è la medicina più bella a tutte le insicurezze della sua vita. ?? #GFVIP pic.twitter.com/y5QxAyAxwz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 14, 2020

