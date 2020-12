Filippo Nardi, piove sul bagnato: dopo il tea bag, ‘Chi vuol essere fecondata’

Il concorrente del Grande Fratello Vip (già concorrente della seconda edizione del GF Nip) Filippo Nardi non fa niente per far placare la polemica.

Polemica di cui probabilmente è all’oscuro, trovandosi nella casa, ma che lo ha travolto – con centinaia di fan del GF che chiedono l’eliminazione del concorrente dopo la battuta sul tea bag.

Non contento, Filippo Nardi si è reso protagonista di un dialogo (che immaginiamo definirebbe goliardico, ma rischia fortemente di essere letto come di cattivo gusto) con alcune inquiline del GF tra cui Dayane Mello.

Nardi ha infatti parlato di un ipotetico reality – da fare all’interno del GF – chiamato ‘Chi vuol essere fecondata’.

Difficile non immaginare il plot dello stesso.

In questa occasione la Mello (e le altre all’ascolto) si sono alzate lasciando in asso Nardi – con la brasiliana che gli ha detto: “Spari solo ca**ate”.

