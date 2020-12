Alla faccia della nobiltà.

Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello Vip, si è reso protagonista di un dialogo che ha fatto quantomeno storcere il naso a qualcuno.

Con Maria Teresa Ruta dormiente e tutti gli altri “vipponi” (per usare un termine signoriniano) svegli, Filippo Nardi ha pensato a qualche scherzo da fare alla condutrice.

E se il primo pensiero è stato quello di scriverle sulla fronte (uno scherzo tutto sommato innocente), Nardi ha poi pensato alla tea bag – scatenando così Twitter che ne chiede la squalifica (e #fuorinardi è diventato hashtag di tendenza)

#FUORINARDI:

Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare dopo che ha parlato di Maria Teresa Ruta in termini offensivi e fatto riferimento alla pratica sessuale del "teabag" mentre lei dormiva pic.twitter.com/KSpmWmNNyq — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 16, 2020

Cos’è il tea bag?

Il tea bag è una pratica sessuale / scherzo / atto di sottomissione (scegliete voi il termine più adatto, dopo aver letto la descrizione) spiegato perfettamente da una utente su un gruppo del Grande Fratello dove in tanti chiedono la testa di Nardi

ALLORAAA ora cercherò di spiegarvi cosa è sto TEA BAG che stanotte in l omuncolo nardi ha spiegato cosa è !! Sono riuscita a guardare solo per 5 minuti perché ho dovuto cambiare canale perché ero più che schifata di sentire sto essere che io mi rifiuto di chiamare uomo !!! Io cercherò di spiegarvelo con parole normali e non scurrili Allora il TEA BAG e questa pratica scherzo? che si applica al malcapitato che sta dormendo che consiste di poggiare il sacco scrotale sulla fronte in modo che chi dorme si sveglia sentendo il caldo dello scroto sulla fronte e toccandosi tocca il membro maschile trovandoselo in bocca ….. Spero di essermi spiegata e scusatemi la scurrilità ECCO QUESTO È LO SCHERZO CHE L OMUNCOLO NARDI VORREBBE FARE A MARIA TERESA RUTA!!!! IO DAVVERO NON HO PIU PAROLE QUESTO NON È PIU BULLISMO SI VA OLTRE QUESTO È ACCANIMENTO VERSO UNA DONNA DI 60 ANNI !!!! SI VA OLTRE LO SCHIFO !!!!

