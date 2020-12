Sweet Home, stagione 1, dal quale dicembre su Netflix: trama e cast

Serie koreana in arrivo su Netflix. Parliamo di Sweet Home, che tutto ha fuorché una trama dolce. Ecco un anticipo.

La trama

Rimasto completamente solo dopo la morte della sua famiglia, il giovane e introverso studente Cha Hyun-soo va a vivere in un vecchio complesso residenziale. Non crede molto nel futuro soprattutto in quello lavorativo dovendo cercarsi una fonte di sostentamento.

Il peggio deve ancora venire. Insieme ad altri suoi coabitanti dell’edificio, resta bloccato nel condominio per un attacco di mostri di tutti i tipi di desideri umani distorti. I mostri hanno sete di sangue e minacciano di sterminare l’intera umanità.

Il Cast

Per il cast vedremo:

Song Kang è Cha Hyun-soo

Lee Jin-wook è Pyeon Sang-wook

Lee Si-young è Seo Yi-kyeong

