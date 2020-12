Vite al Limite, stasera la storia di Alicia Kirgan: ecco come è oggi, dopo un anno nella clinica di Real Time

Vite al Limite stasera su Real Time alle ore 21.20 propone la storia di Alicia Kirgan.

La 32enne si era rivolta al Dottor Nowsaradan per risolvere il suo problema di obesità. Infatti, pesava 282 chili.

La ragazza era obesa fin da piccola e a soli 10 anni pesava già 90 chili. La giovane aveva anche un compagno, Tim, con un passato di tossicodipendenza.

Durante il percorso con la clinica del programma, Tracey (così la chiamano i suoi amici) riuscirà a perdere 77 chili e a fare l’operazione di cui ha bisogno.

Oggi, la ragazza continua a fare la dieta e a seguire la terapia a casa. I risultati sono eccellenti, almeno stando al suo profilo Instagram, dove la ragazza posta i suoi miglioramenti.

Fa molta attività fisica e ha raccontato nel programma del reality Vite Al Limite… E poi come sono andati i suoi cambiamenti.

Tim era tossicodipendente ma ora è totalmente pulito, io a mia volta mi sono pulita dalla mia droga: il cibo. Prima mi sentivo come un vero fallimento, non solo per mia mamma ma anche per i miei amici e poi per tutta la mia famiglia, ad oggi sono felice e mi amo molto di più.

